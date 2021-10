Serie C, il Catanzaro torna a vincere: 3 - 1 alla Fidelis Andria (Di martedì 5 ottobre 2021) Catanzaro - Vittoria interna del Catanzaro sulla Fidelis Andria nel posticipo della settima giornata di campionato. I giallorossi vincono 3 - 1 andando a bersaglio con Scognamiglio, Matinelli e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 ottobre 2021)- Vittoria interna delsullanel posticipo della settima giornata di campionato. I giallorossi vincono 3 - 1 andando a bersaglio con Scognamiglio, Matinelli e ...

Advertising

sportli26181512 : Serie C, il Catanzaro torna a vincere: 3-1 alla Fidelis Andria: Ultimo posticipo della 7ª giornata: sorridono i gia… - CornerMessina : Vince il Catanzaro nell’ultimo posticipo del settimo turno del Girone C di Serie C. Battuta, dopo una prova molto c… - BlunoteWeb : #SerieCC: #Catanzaro torna al #successo, 3-1 alla #FidelisAndria - BlunoteWeb : Serie C/C: Catanzaro torna al successo, 3-1 alla Fidelis - PEFIORENTINA : Serie C Group C Full Time Catanzaro 3 Fidelis Andria 1 -