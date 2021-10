Quinto appuntamento con “Protezione e Sport” venerdì 8 ottobre su Area X

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –andrà in onda ildel Progetto “”, un ciclo di incontri dedicati al tema delloed alla diffusione della cultura della, trasmessi in streaming daX, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura in Via San Francesco d’Assisi a Torino. Protagonista dell’incontro la campionessa paraolimpica Arianna Talamona, una giovane nuotatrice che ha conquistato la sua prima medaglia olimpica a Tokyo 2020. L’sarà condotto dal noto giornalistaivo Massimo Caputi e arricchito dal commento di Giulia Zonca, giornalista de La Stampa che ha vissuto le Olimpiadi come inviata sul campo. “Gli eventi dell’ultimo periodo ...

Advertising

Rivistaappalti : Quinto appuntamento GRATUITO del ciclo di incontri “Il #contenzioso negli #appalti pubblici. Aggiornamenti giurispr… - UniLUMSA : «Virtual Teas. #DigitalEducation: aspetti etici e normativi», quinto appuntamento di Virtual Teas, ciclo di incontr… - madecc40 : ?? Mercoledì 6 ottobre alle 11:00 è in programma il quinto appuntamento con #madepossible, la libreria di contenuti… - widiba_tw : Siamo giunti al quinto appuntamento dei nostri webinar «Economia e fantasia - Insegnare ai figli l'Educazione Finan… - olivati_case : RT @olivati: OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: Venduto! Al quinto appuntamento. #Quadrilocale #Bergamo via San Fermo 7 -

Ultime Notizie dalla rete : Quinto appuntamento

Borsa Italiana

Venerdì 8 ottobre andrà in onda ildel Progetto "Protezione e Sport", un ciclo di incontri dedicati al tema dello sport ed alla diffusione della cultura della Protezione, trasmessi in streaming da Area X , l'...Venerdì 8 ottobre andrà in onda ildel Progetto "Protezione e Sport", un ciclo di incontri dedicati al tema dello sport ed alla diffusione della cultura della Protezione, trasmessi in streaming da Area X , l'...Reggio Emilia – L’appuntamento iridato in Finlandia ... finito sesto in WRC-2 potendo quindi progredire nel ranking provvisorio al quinto posto. Sono vibranti soddisfazioni, specchio e conferma ...TREVISO - La Mezza di Treviso – International Half Marathon lancia il conto alla rovescia in vista della settima edizione, in programma domenica 10 ottobre, con partenza alle 9.30 da viale Bartolomeo ...