Promossi ed eletti e bocciati alle elezioni per il Campidoglio

(Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Restano fuori dalla prossima Assemblea Capitolina attori, soubrette ex calciatori e vecchie glorie della politica. La nuova Aula vedrà molto ceto politico cittadino ma anche alcuni volti nuovi, con la civica di Calenda che ha ottenuto il maggior numero di voti in termini di lista. Quando lo spoglio delle preferenze ha superato la metà delle 2.600 sezioni Rachele Mussolini, nipote del dittatore a capo del regime fascista, stacca gli altri candidati ed ha il numero più alto di preferenze, al momento quasi 5mila. Affermazione in FdI anche per il capolista Andrea De Priamo, che ad ora conta 3.400 persone, e per l'ex consigliere Giovanni Quarzo. Più staccati, attorno3.800, preferenze due esponenti Pd: Maurizio Veloccia - già presidente di Municipio - e Sabrina Alfonsi, minisindaca uscente del centro storico. Nella Lega ottiene più voti (2.800 a metà spoglio) ...