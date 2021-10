Prezzi carburanti: Gpl raddoppiato in 24 ore, impennata del metano oltre i 2 euro al Kg (Di martedì 5 ottobre 2021) In sole 24 ore il prezzo del Gpl è raddoppiato, il metano è schizzato oltre i 2 euro al kg e benzina e diesel risultano in costante rialzo sul prezzo raccomandato. È l’impennata del costo del gas: un effetto generalizzato che nella ripartenza post Covid continua a gravare sulle tasche degli italiani e sulle bollette. I dati dell’aumento arrivano da Quotidiano Energia in un’analisi dei movimenti delle compagnie e del quadro dei Prezzi praticati sul territorio. Alla base dell’aumento del costo dei carburanti ma anche della corrente elettrica e e del servizio di gas naturale c’è l’impennata dei Prezzi sulle materie prime sull’intero territorio europeo. Per il Gpl si parla di un raddoppio del costo nel giro di una ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) In sole 24 ore il prezzo del Gpl è, ilè schizzatoi 2al kg e benzina e diesel risultano in costante rialzo sul prezzo raccomandato. È l’del costo del gas: un effetto generalizzato che nella ripartenza post Covid continua a gravare sulle tasche degli italiani e sulle bollette. I dati dell’aumento arrivano da Quotidiano Energia in un’analisi dei movimenti delle compagnie e del quadro deipraticati sul territorio. Alla base dell’aumento del costo deima anche della corrente elettrica e e del servizio di gas naturale c’è l’deisulle materie prime sull’intero territoriopeo. Per il Gpl si parla di un raddoppio del costo nel giro di una ...

