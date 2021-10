Pop Bari esclusa dal processo agli ex vertici come responsabile civile: ira dei risparmiatori. Il Tribunale: “Resta possibile risarcimento” (Di martedì 5 ottobre 2021) La Banca popolare di Bari non sarà responsabile civile nel processo nei confronti dei suoi ex vertici perché nei confronti dell’istituto di credito è stato violato il diritto di difesa in relazione alla mancata notifica di accertamenti tecnici irripetibili. Lo ha deciso il Tribunale di Bari, presidente del collegio Marco Guida, accogliendo l’eccezione sollevata dalla banca, che nel processo è già costituita come parte civile e che oggi è stata estromessa nel suo ruolo di responsabile civile. L’estromissione – secondo il provvedimento del Tribunale – non pregiudica il diritto delle parti civili (tra cui vi sono migliaia di azionisti) a chiedere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) La Banca popolare dinon sarànelnei confronti dei suoi experché nei confronti dell’istituto di credito è stato violato il diritto di difesa in relazione alla mancata notifica di accertamenti tecnici irripetibili. Lo ha deciso ildi, presidente del collegio Marco Guida, accogliendo l’eccezione sollevata dalla banca, che nelè già costituitapartee che oggi è stata estromessa nel suo ruolo di. L’estromissione – secondo il provvedimento del– non pregiudica il diritto delle parti civili (tra cui vi sono migliaia di azionisti) a chiedere un ...

Ultime Notizie dalla rete : Pop Bari Pop.Bari: protesta risparmiatori, 'Stato ci volta le spalle' "Lo Stato oggi ci volta le spalle, ma lo Stato siamo anche noi e lo stesso Stato oggi è contro di noi". Solo le parole di un gruppo di risparmiatori - azionisti della Banca popolare di Bari, in protesta davanti all'ingresso della Fiera del Levante dove si sta celebrando l'udienza del processo nei confronti degli ex vertici dell'istituto di credito. Quasi 2.700 azionisti sono ...

