Pjanic contro Koeman: «Non so cosa volesse esattamente da me» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'ex Juve Pjanic ha lanciato una frecciata a Koeman, suo allenatore al Barcellona per una stagione. Le parole Non si placa l'amarezza di Pjanic verso Koeman, suo allenatore nella passata stagione al Barcellona. L'ex Juve, intervistato da Bein Sports, ha lanciato una frecciata al tecnico olandese con cui non è mai riuscito a stringere un legame. «Ancora non so cosa volesse esattamente Koeman da me, non ha mai cercato di spiegarmi le cose, né di trovare una soluzione. Ero io che dovevo chiedergli cosa si aspettasse da me, cosa stavo facendo di sbagliato o giusto. Era necessario per adattarmi più rapidamente. Non mi ha mai dato risposte». LE PAROLE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

