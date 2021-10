Nobel della fisica a Parisi, Manabe e Hasselmann per lavori su clima e sistemi complessi (Di martedì 5 ottobre 2021) Giorgio Parisi riceve il premio per «la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 ottobre 2021) Giorgioriceve il premio per «la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni neifisici da scala atomica a scala planetaria»

Advertising

nzingaretti : Complimenti a Giorgio Parisi, docente alla @SapienzaRoma, premio #Nobel per la Fisica. È una grande vittoria della… - istsupsan : ??Orgogliosi della #ricerca italiana premiata a Stoccolma. ??Le nostre più sincere congratulazioni a Giorgio Parisi… - sole24ore : Premio Nobel della fisica all'italiano Giorgio Parisi. Fra poco il ritratto dello studioso sul Sole 24 Ore #NobelPrize - longobardi71 : RT @bgallavotti: Finalmente il #Nobel tanto atteso a #GiorgioParisi. Ma è anche il riconoscimento dell'altissima qualità della ricerca in #… - Ty_il_nano : Giorgio Parisi Nobel per fisica grazie alla scoperta della reciproca influenza tra disordine e fluttuazioni nei sis… -