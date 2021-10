Miriam Leone come Elio e le storie tese: il simpatico paragone (Di martedì 5 ottobre 2021) Miriam Leone è senza dubbio una delle attrici italiane più apprezzate ed elogiate anche per via del suo aspetto fisico. Eppure, come ha raccontato lei stessa durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, gli anni scolastici sono stati per lei un vero incubo. L’artista ha infatti rivelato che i compagni di classe la prendevano in giro, soprattutto per le sopracciglia. “Al liceo mi dicevano che ero Elio delle storie tese”, ha detto Miriam Leone, con chiaro riferimento al cantante della celebre band milanese che ha delle sopracciglia a dir poco pronunciate. L’intervista ha fatto il giro del web e inevitabilmente è arrivata la reazione degli interessati. Gli Elio hanno dedicato un post social a Miriam ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 5 ottobre 2021)è senza dubbio una delle attrici italiane più apprezzate ed elogiate anche per via del suo aspetto fisico. Eppure,ha raccontato lei stessa durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, gli anni scolastici sono stati per lei un vero incubo. L’artista ha infatti rivelato che i compagni di classe la prendevano in giro, soprattutto per le sopracciglia. “Al liceo mi dicevano che erodelle”, ha detto, con chiaro riferimento al cantante della celebre band milanese che ha delle sopracciglia a dir poco pronunciate. L’intervista ha fatto il giro del web e inevitabilmente è arrivata la reazione degli interessati. Glihanno dedicato un post social a...

