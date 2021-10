Meloni | sentiti Salvini-Berlusconi | ora compatti su ballottaggi

(Di martedì 5 ottobre 2021) "Mi sono sentita oggi sia conche conper avere la conferma di una presenza ancora più significativa, decisa e compatta del centrodestra in queste due settimane, mi paiono tutte e due molto convinti - ha detto la leader di Fdi Giorgia-. Confido che ci vedremo nelle prossime ore e sarebbe una buona cosa anche rispetto al racconto che è stato fatto del centrodestra diviso".ha anche precisato che "noi siamo andati con un candidato in tutta Italia mentre il centrosinistra ne aveva tre o quattro, ma si parla delle divisioni del centrodestra e non di quelle del centrosinistra. "Quando ci si sfida e si è nell'agone tutti quanti facciano il massimo della loro disponibilità poi quando è finita la campagna elettorale si vedrà cosa non è andato bene", ha concluso

"Quando ci si sfida e si è nell'agone tutti quanti facciano il massimo della loro disponibilità poi quando è finita la campagna elettorale si vedrà cosa non è andato bene"