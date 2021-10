M5S a Milano | la candidata di Travaglio prende meno voti di Paragone e non entra in consiglio comunale

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ladel M5S adi. Layla Pavone dei cinquestestelle si è fermata a un modestissimo 2,70%, superata anche da Gianluigiche ha ottenuto il 2,9%. Una debacle per il M5S che a, Roma e Torino è stato spazzato via dalle urne. È così nella città della Madonnina il Movimento 5 Stelle è fuori dal. Pavone non riesce a ottenere nemun seggio. Zero posti inanche per i candidati di. Il leader di Italexit ha ottenuto con 14.366, ha superato lagrillina che si è fermata a 12.953. Un crollo per il Movimento 5 Stelle ...