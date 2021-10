Lazio | Immobile sul suo infortunio | «Vado due volte al campo per recuperare prima»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Su Twitch Ciro, attaccante della, ha raccontato come va il lavoro per riprendersi dall’Tra un allenamento perdall’e un po’ di meritato riposo Cirooggi in diretta sul canale Twitch di un membro del suo team virtuale GL17CH ha parlato della nascita di del progetto legato ai videogame ma anche del suo. LEGGI SUNEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALIDI– «Purtroppo non ho nulla da fare, ho avuto questo piccolo, ma stiamo recuperando. Sto bene, cercheremo diilpossibile, questo fa parte del nostro lavoro.dueal ...

ROMA - Ciro Immobile grande fan dei videogiochi. Nel lato privato del bomber della Lazio prevale l'anima di un ragazzo semplice che ogni tanto si concede qualche ora con il joystick in mano. Ha un suo team ... L'appuntamento per la ripartenza è stato fissato per domani nel Training Center. Inizierà la ... E ZACCAGNI, TUTTO SECONDO I PIANI - Chi non sta riposando sono Immobile e Zaccagni. Il ... Ciro Immobile ha due passioni: la prima è ovviamente il calcio e la seconda i videogiochi. L'attaccante della Lazio spesso anche sui social ho mostrato quanto nelle ore libere gli ...