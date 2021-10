Gualtieri: Conte disse mai con destra, mi aspetto sostegno M5S (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Anche nel caso del M5S, Conte ha detto ‘mai con la destra’, ci aspettiamo sostengano la nostra proposta”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a Unomattina su Rai 1, in merito a un possibile sostegno del M5S al ballottaggio. Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Anche nel caso del M5S,ha detto ‘mai con la’, ci aspettiamo sostengano la nostra proposta”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto, intervenendo a Unomattina su Rai 1, in merito a un possibiledel M5S al ballottaggio.

Advertising

ilriformista : Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio all… - Mark_NoFanatici : @Francesco_Stati @riotta @CarloCalenda @pdnetwork @gualtierieurope @EnricoLetta Quindi niente poltrona in parlament… - cgregorio52 : RT @GigiMariani: @DanteBurzigotti @CarloCalenda @Azione_it Ma come fa il PD a chiedere i voti a Calenda che é 'candidato delle destre'. (ci… - libe_anna : @La_manina__ Conte è un ipocrita che ha governato con Salvini (e lo rifarebbe se servisse). Calenda ha una linea po… - Profilo3Marco : RT @repubblica: È finita l'era dei 5S a Roma. Il ballottaggio è un affare tra il centrodestra e il centrosinistra. Da una parte Michetti, s… -