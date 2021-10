Ginnastica, Mondiali 2021: i convocati dell’Italia. Lodadio ci riprova. Macchini, Bartolini, Maresca per un sestetto top (Di martedì 5 ottobre 2021) La FIG ha pubblicato l’attesissimo listone dei partecipanti ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I Direttori Tecnici delle varie Nazionali hanno dovuto comunicare i nominativi dei vari convocati con un paio di settimane di anticipo, anche se sono possibili delle sostituzioni dell’ultimo minuto (ma ormai si è prossimi alla partenza alla volta del Sol Levante, considerando le tempistiche dovute all’emergenza sanitaria e le prove podio della vigilia). L’Italia maschile sarà rappresentata da Marco Lodadio, Nicola Bartolini, Carlo Macchini, Salvatore Maresca, Thomas Grasso, Nicolò Mozzato (sono previste soltanto gare individuali, non si disputa la gara a squadre). La formazione era già stata ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) La FIG ha pubblicato l’attesissimo listone dei partecipanti aidiartistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I Direttori Tecnici delle varie Nazionali hanno dovuto comunicare i nominativi dei varicon un paio di settimane di anticipo, anche se sono possibili delle sostituzioni dell’ultimo minuto (ma ormai si è prossimi alla partenza alla volta del Sol Levante, considerando le tempistiche dovute all’emergenza sanitaria e le prove podio della vigilia). L’Italia maschile sarà rappresentata da Marco, Nicola, Carlo, Salvatore, Thomas Grasso, Nicolò Mozzato (sono previste soltanto gare individuali, non si disputa la gara a squadre). La formazione era già stata ...

