GF Vip, Aldo Montano sbotta: “Basta salvare Soleil, fatela giocare” (Di martedì 5 ottobre 2021) Soleil Sorge protetta dal GF Vip 6? Venerdì scorso, in occasione di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 il pubblico di Cabale 5 hanno assistito a dei numerosi colpi di scena. Soleil Sorge, ad esempio, accusata di razzismo dagli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, è stata salvata dall’opinionista Sonia Bruganelli. Infatti, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 ottobre 2021)Sorge protetta dal GF Vip 6? Venerdì scorso, in occasione di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 il pubblico di Cabale 5 hanno assistito a dei numerosi colpi di scena.Sorge, ad esempio, accusata di razzismo dagli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, è stata salvata dall’opinionista Sonia Bruganelli. Infatti, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - aldo_rovi : RT @MsFly78: @Corriere ?? ?? ?? Campione! Intanto i nomi degli altri vip con il gp falso però non si vedono... - aldo_rovi : RT @Silvestro52: @boletusatanas @Corriere Di quella lista mi interessano solo politici medici e vip che hanno contribuito alla campagna vac… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, dramma in Casa: Lulù vuole Manuel, lui dorme con Aldo Montano - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel vuole dormire con Aldo Montano, Lulù Selassiè in lacrime -