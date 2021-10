Fisco, Salvini: “Assenza della Lega? Non si può avere testo mezz’ora prima, non stiamo parlando dell’oroscopo” (Di martedì 5 ottobre 2021) “C’è un problema di metodo, ministri della Lega non possono avere un documento così importante alle 13.30 per discuterlo alle 14, non stiamo parlando dell’oroscopo, parliamo della legge deLega sulla riforma fiscale, di Imu, Iva, Irpef, catasto, flat tax”. Lo ha detto Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera, motivando lo strappo del partito che non ha partecipato al Consiglio dei ministri. “Non è possibile avere mezz’ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “C’è un problema di metodo, ministrinon possonoun documento così importante alle 13.30 per discuterlo alle 14, non, parliamolegge desulla riforma fiscale, di Imu, Iva, Irpef, catasto, flat tax”. Lo ha detto Matteo, in conferenza stampa alla Camera, motivando lo strappo del partito che non ha partecipato al Consiglio dei ministri. “Non è possibiledi tempo per analizzare il futuro degli italiani” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

lauraboldrini : La Lega ha già iniziato a scaricare il flop delle amministrative sul governo. Non avevamo dubbi. Oggi disertano i… - fattoquotidiano : Fisco, la Lega non va al Consiglio dei ministri. Draghi: “Gesto serio, per capire le implicazioni bisogna aspettare… - TgLa7 : #Fisco, #Salvini: mezz'ora per leggere testo su Delega Fiscale. Draghi cambi metodo. I ministri della Lega non pos… - GuadagnoRaffae2 : RT @lauraboldrini: La Lega ha già iniziato a scaricare il flop delle amministrative sul governo. Non avevamo dubbi. Oggi disertano il Cdm… - SArreu4 : RT @fattoquotidiano: Fisco, Salvini: “Assenza della Lega? Non si può avere testo mezz’ora prima, non stiamo parlando dell’oroscopo” https:/… -