Elezioni 2021, Bassetti: “Hanno vinto i vaccini. Italiani hanno bastonato i partiti che sono andati dietro ai maghi Merlino e ai complotti” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Elezioni amministrative? Mi pare che l’Italia abbia premiato la scienza e la medicina e che siano stati bastonati alle urne quei partiti che sono andati contro la scienza, che hanno portato avanti l’anti-vaccinismo, che hanno preso posizioni contro i sanitari e le evidenze scientifiche. Mi pare, insomma, che ancora una volta gli Italiani abbiano dimostrato di essere molto maturi“. È il commento di Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ai risultati delle Elezioni comunali. Ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, l’infettivologo osserva: “Gli Italiani hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “amministrative? Mi pare che l’Italia abbia premiato la scienza e la medicina e che siano stati bastonati alle urne queichecontro la scienza, cheportato avanti l’anti-smo, chepreso posizioni contro i sanitari e le evidenze scientifiche. Mi pare, insomma, che ancora una volta gliabbiano dimostrato di essere molto maturi“. È il commento di Matteo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ai risultati dellecomunali. Ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, l’infettivologo osserva: “Gli...

