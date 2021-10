Draghi non paga il conto elettorale di Salvini (Di martedì 5 ottobre 2021) Quando al tavolo della cabina di regia a palazzo Chigi è il turno della Lega, Mario Draghi ha già incassato il sì dei 5 stelle e di Forza Italia alla delega fiscale. Sono le tre del pomeriggio e tutto fila liscio in vista di un Consiglio dei ministri più che formale. La parola passa a Massimo Garavaglia: il ministro leghista sostituisce il collega Giancarlo Giorgetti, assente. E vista la protesta plateale contro il premier che Matteo Salvini inscenerà alla Camera qualche ora dopo, l’assenza del più filo-premier in casa Lega non passa di certo inosservata. Per capire perché bisogna andare alle parole che pronuncia Garavaglia: “Presidente Draghi, non è possibile discutere di un testo che ci è stato inviato mezz’ora fa”. Il premier resta in silenzio. Il ministro insiste: la riforma del catasto è un corpo estraneo, un veicolo di nuove ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Quando al tavolo della cabina di regia a palazzo Chigi è il turno della Lega, Marioha già incassato il sì dei 5 stelle e di Forza Italia alla delega fiscale. Sono le tre del pomeriggio e tutto fila liscio in vista di un Consiglio dei ministri più che formale. La parola passa a Massimo Garavaglia: il ministro leghista sostituisce il collega Giancarlo Giorgetti, assente. E vista la protesta plateale contro il premier che Matteoinscenerà alla Camera qualche ora dopo, l’assenza del più filo-premier in casa Lega non passa di certo inosservata. Per capire perché bisogna andare alle parole che pronuncia Garavaglia: “Presidente, non è possibile discutere di un testo che ci è stato inviato mezz’ora fa”. Il premier resta in silenzio. Il ministro insiste: la riforma del catasto è un corpo estraneo, un veicolo di nuove ...

Advertising

matteorenzi : 110.000 #banchiarotelle inutilizzati perchè non in regola con l’antincendio. Chi pagherà? Perché dire no alla commi… - marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - marcodimaio : Oggi c’è chi può dire di aver vinto le #Elezionicomunali2021 grazie a sostegno a #Draghi perché mentre mesi fa qual… - DeRos70 : RT @ferrarailgrasso: Il tossico del Papeete ha detto di Draghi che non è l'oroscopo, intendeva dire non è l'oracolo #lessicoenuvole - cavalierepadano : RT @fdragoni: Riassunto Non si decide nulla in #Parlamento Non si decide nulla in #CDM Non si decide nulla nemmeno in #cabinadiregia Il mo… -