Covid, Bassetti: «Gli anticorpi monoclonali non sono superati, impediscono che ci si aggravi»

Sulla lotta al Covid, Matteo Bassetti puntualizza: «Gli anticorpi monoclonali sono fondamentali. Non servono solo per pazienti selezionati che arrivano in ospedale da casa. Ma servono per spegnere la progressione dell'infezione e impedire che diventi più grave». È quanto sottolinea all'Adnkronos il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Servono anche oggi anche a livello terapeutico per chi viene ricoverato con un'insufficienza respiratoria. Pensare che questi farmaci possano essere superati da altri in arrivo è un ragionamento sbagliato. Ci serve tutto e non si può certo dire questo sì e questo no».

Covid, Bassetti: abbiamo tanti nuovi farmaci

Dopo 18 mesi di pandemia, «abbiamo tanti nuovi farmaci

