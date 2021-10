Consiglio comunale di Napoli, da chi sarà composto: tutti gli eletti (Di martedì 5 ottobre 2021) dei vari partiti che occuperanno i seggi. Elezioni (via Getty Images)Sono quasi tutti uomini i nuovi 28 eletti nel Consiglio comunale di Napoli. Questi i vari rappresentanti dei partiti del centrosinistra che comprende anche il Movimento Cinque Stelle e le liste civiche. La maggioranza è chiamata a sostenere il nuovo sindaco di Napoli: Gaetano Manfredi. All’opposizione siedono invece i candidati sindaco Catello Maresca, Antonio Bassolino e Alessandra Clemente. Sei seggi andranno ai rappresentanti del Pd, il più votato è Gennaro Acampora, con ben 4.400 preferenze, già consigliere municipale molto attivo sul territorio ma anche sui social. A seguire c’è la capolista Enza Amato, Salvatore Madonna, Mara Grazia Vitelli, il consigliere uscente Aniello Esposito e Pasquale Esposito. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021) dei vari partiti che occuperanno i seggi. Elezioni (via Getty Images)Sono quasiuomini i nuovi 28neldi. Questi i vari rappresentanti dei partiti del centrosinistra che comprende anche il Movimento Cinque Stelle e le liste civiche. La maggioranza è chiamata a sostenere il nuovo sindaco di: Gaetano Manfredi. All’opposizione siedono invece i candidati sindaco Catello Maresca, Antonio Bassolino e Alessandra Clemente. Sei seggi andranno ai rappresentanti del Pd, il più votato è Gennaro Acampora, con ben 4.400 preferenze, già consigliere municipale molto attivo sul territorio ma anche sui social. A seguire c’è la capolista Enza Amato, Salvatore Madonna, Mara Grazia Vitelli, il consigliere uscente Aniello Esposito e Pasquale Esposito. ...

ivanscalfarotto : Questo è l’incredibile, allucinato appello che un candidato al consiglio comunale di Cerignola, Michele Romano, ha… - you_trend : ?? Com'è andato il Movimento 5 Stelle? Osserviamo i risultati nelle 5 città a partire da #Milano. Qui Layla Pavone… - you_trend : A #Milano la maggioranza di CSX avrà 31 seggi in Consiglio comunale, mentre il CDX 16. Nè Gianluigi Paragone nè Lay… - JohnRambo2014 : RT @Miti_Vigliero: Breve storia triste: Gianluigi Paragone non entra in Consiglio Comunale per lo 0,01% - InfinitoIsacco : RT @fasulo_antonio: Per un 0,01 %, non è entrato al Consiglio Comunale di Milano. Ora gli tocca trovare un lavoro con il #GreenPass falso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio comunale Amministrative 2021 Finale Emilia: i voti alle liste e le preferenze dei candidati FINALE EMILIA - Sarà necessario il ballottaggio per decretare il futuro sindaco sindaco di Finale Emilia e la composizione del Consiglio comunale. Sandro Palazzi , sostenuto dal centrodestra, ha raccolto il 24.4% , con 1670 voti . Questi nel dettaglio il numero dei voti raccolti da ciascun candidato: Lega Salvini premier: ...

Nuovo stadio di Cagliari, il centrosinistra al sindaco: 'Ma chi lo paga'' Il centrosinistra vuole sapere anche quando il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi sul nuovo piano economico finanziario, quale soggetto si debba occupare della redazione del progetto ...

Consiglio comunale 2021-2026: le preferenze e la nuova composizione Assisi News Milano, Feltri: forse ho votato Sala, in Consiglio una volta su 4 Milano, 5 ott. (askanews) - Il direttore di Libero e neo eletto consigliere comunale di Fdi a Milano, Vittorio Feltri, non si è votato "perché quando sono arrivato al seggio ho aperto quelle due ...

Un beneventano a Milano nel Consiglio Comunale di Beppe Sala: è l'imprenditore digital Mauro Orso Porterò a compimento questo incarico con responsabilità e passione, sarò il più utile possibile ed insieme renderemo la nostra città ancora più bella, inclusiva e facile.” Un beneventano a Milano nel ...

FINALE EMILIA - Sarà necessario il ballottaggio per decretare il futuro sindaco sindaco di Finale Emilia e la composizione del. Sandro Palazzi , sostenuto dal centrodestra, ha raccolto il 24.4% , con 1670 voti . Questi nel dettaglio il numero dei voti raccolti da ciascun candidato: Lega Salvini premier: ...Il centrosinistra vuole sapere anche quando ilsarà chiamato a esprimersi sul nuovo piano economico finanziario, quale soggetto si debba occupare della redazione del progetto ...Milano, 5 ott. (askanews) - Il direttore di Libero e neo eletto consigliere comunale di Fdi a Milano, Vittorio Feltri, non si è votato "perché quando sono arrivato al seggio ho aperto quelle due ...Porterò a compimento questo incarico con responsabilità e passione, sarò il più utile possibile ed insieme renderemo la nostra città ancora più bella, inclusiva e facile.” Un beneventano a Milano nel ...