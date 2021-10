Ciclismo, Milano-Torino 2021 in tv e streaming: data, orari e programma (Di martedì 5 ottobre 2021) La Milano-Torino torna mercoledì 6 ottobre per l’edizione 2021 della classica più antica del Ciclismo italiano, che affonda le sue radici fino al 1876. Grande attesa per i tanti campioni in gara lungo i 190 chilometri da Magenta a Superga, con la doppia scalata alla salita della Basilica che deciderà la corsa. Andiamo quindi a vedere come seguire l’evento in diretta. Milano-Torino 2021: PERCORSO E ALTIMETRIA orari, TV E streaming – La corsa prenderà il via alle ore 12:20 da Magenta, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo a Superga è previsto tra le 16:45 e le 17:15, in base alla media oraria tenuta dai corridori. La diretta tv sarà affidata sia a RaiSport che ad Eurosport a partire dalle 15:20, ma ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Latorna mercoledì 6 ottobre per l’edizionedella classica più antica delitaliano, che affonda le sue radici fino al 1876. Grande attesa per i tanti campioni in gara lungo i 190 chilometri da Magenta a Superga, con la doppia scalata alla salita della Basilica che deciderà la corsa. Andiamo quindi a vedere come seguire l’evento in diretta.: PERCORSO E ALTIMETRIA, TV E– La corsa prenderà il via alle ore 12:20 da Magenta, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo a Superga è previsto tra le 16:45 e le 17:15, in base alla mediaa tenuta dai corridori. La diretta tv sarà affisia a RaiSport che ad Eurosport a partire dalle 15:20, ma ...

