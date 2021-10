Chiellini: “La Spagna ci fece soffrire più di tutte agli Europei. Ibra dei difensori? Lui è un’entità superiore” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha commentato in conferenza stampa i temi in vista di Italia-Spagna. Queste le sue parole: “Il ricordo della partita contro la Spagna all’Europeo è ancora impresso nella nostra testa e nel nostro cuore, bisognerà restare lucidi fin dalla fase iniziare del match. Abbiamo grande rispetto per la Spagna, dobbiamo gestire meglio le varie fasi della partita”. I ricordi anche negativi: “La finale di Kiev contro la Spagna è la gara che mi evoca peggiori ricordi, i migliori invece arrivano dalla semifinale dell’Europeo. Dove li abbiamo dominati di più, invece, è secondo me nell’Europeo del 2016. Tra i giocatori spagnoli, chi ho sempre ammirato e non l’ho mai nascosto è Sergio Ramos”. L’Ibra dei difensori: “Ibra è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Il capitano della Nazionale, Giorgio, ha commentato in conferenza stampa i temi in vista di Italia-. Queste le sue parole: “Il ricordo della partita contro laall’Europeo è ancora impresso nella nostra testa e nel nostro cuore, bisognerà restare lucidi fin dalla fase iniziare del match. Abbiamo grande rispetto per la, dobbiamo gestire meglio le varie fasi della partita”. I ricordi anche negativi: “La finale di Kiev contro laè la gara che mi evoca peggiori ricordi, i migliori invece arrivano dalla semifinale dell’Europeo. Dove li abbiamo dominati di più, invece, è secondo me nell’Europeo del 2016. Tra i giocatori spagnoli, chi ho sempre ammirato e non l’ho mai nascosto è Sergio Ramos”. L’dei: “è ...

