Beppe Sala vuole collaborare con le altre forze politiche | ma chiede «serietà»

(Di martedì 5 ottobre 2021) È unche ha preso le misure del suo successo elettorale quello apparso in conferenza stampa a Palazzo Marino, all’indomani della sua rielezione del 3 e 4 ottobre. Rispetto alle dichiarazioni a caldo,ha posto dei paletti più rigidi alla collaborazione anche con l’opposizione. «Viviamo un momento particolare nel quale sarà difficile convincere i cittadini a fidarsi e a partecipare», ha avvisato. «La collaborazione io la estendo volentieri anche a tutte le, ma chiedo. Nel senso di comportarsi in un certo modo, perché se qualcuno insiste con comportamenti come finte martellate alle piste ciclabili o battute a raffica è difficile immaginare di poter». La campagna elettorale del centrodestra non ha ...

matteosalvinimi : PAZZESCO NELLA MILANO DI BEPPE SALA!!! Eleonora, candidata della Lega, si è recata oggi al seggio elettorale, ma a… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: Beppe Sala (CSX) è rieletto sindaco di #Milano #Elezionicomunali2021… - repubblica : Beppe Sala eletto nuovo sindaco di Milano. La netta riconferma al primo turno: 'Risultato quasi storico' [di Alessi… - Linkiesta : Cronaca di una serata vittoriosa al quartier generale di @BeppeSala - DeIPapa : #5ottobre #tagada #tagadala7 @tagadala7 'Cifre clamorose, il centrodestra è davanti', a Milano! Per non dimentica… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Sala

Elezioni amministrative Milano 2021, i risultati dello spoglio in diretta . Per gli exit pollvola verso la riconferma al primo turno. Il sindaco uscente appare in vantaggio anche sulla base delle primissime proiezioni. Degna di nota l'affluenza, pari appena al 47,6%: si tratta del ...A Milano, con, che ha ottenuto il 57,7 per cento dei voti contro il 32 per cento del candidato di centrodestra, Luca Bernardo; a Bologna, con Matteo Lepore, che è arrivato al 61,9 per ...04 ottobre 2021 a. a. a. Secondo i primi exit poll, il sindaco uscente del Pd Beppe Sala sarà ancora il primo cittadino di Milano, il settimo eletto direttamente dai cittadini. Gianluigi Paragone (civ ...Per favore, usciamo dal recinto e smettiamola di spiegare la debacle delle sinistre extra Pd, autonome o alleate con Pd che fossero, con l’astensionismo.