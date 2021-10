Arriva la decisione su Politano | c' è l' annuncio!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo 7 presenze in Serie A e 2 in Europa League Matteo, attaccante del Napoli, ha deciso a chi affidare le sorti del suo futuro. Matteoof SSC Napoli celebrates after scoring the goal of 1-1 during the Serie A 2021/2022 football match between SSC Napoli and Juventus FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, September 11th, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPuriniL'ex Sassuolo ha deciso di cambiare agente dopo l'addio a Davide Lippi, scegliendo Mario Giuffredi al suo posto, nonostante il calciatore fosse corteggiato da molti procuratori. Ad annunciarlo è Nicolò Schira su Twitter. ECCO IL TWEET: ? Esclusiva - Cambio di agente per Matteo #: l’esterno offensivo del #Napoli - dopo l’addio allo storico manager Davide #Lippi - era corteggiato da tanti procuratori e ha scelto in ...