Abatantuono e Matano in “Una notte da dottore” | il trailer

La commedia di Guido Chiesa con l'inedita coppia Diego Abatantuono e Frank Matano arriverà al cinema dal 28 ottobre.

Alice nella città invita tutti alla Festa del Cinema: i film e gli ospiti ... mentre tra gli eventi speciali, Where is Anna Frank? di Ari Folman e tra i titoli italiani, Una notte da dottore di Guido Chiesa, con la coppia Diego Abatantuono e Frank Matano, Sempre più bello di ...

Da Johnny Depp ad Achille Lauro: 'Alice nella Città' sarà una festa pop ... il film Amazon Prime Video con Aurora Giovinazzo, Federico Cesari, Sabrina Impacciatore e Achille Lauro ; 'Una notte da dottore' di Guido Chiesa con Diego Abatantuono e Frank Matano (che sarà ...

Abatantuono e Matano: la strana coppia di Alice nella città

Pierfrancesco Mai (Diego Abatantuono), 65 anni, è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Ed è anche un uomo pieno di acciacchi, burbero e per nulla empatico con i pazienti. Una notte ha u ...

