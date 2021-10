Uomini e Donne | Puntata di Oggi | Le Accuse di Tina Contro Ida!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 4 ottobre 2021)di: Ida continua ad esprimere la sua delusione per come sta andando la frequentazione con Marcello e quindila attacca. Si torna poi a parlare di Biagio… Nellaquotidiana di, sono nuovamente finiti al centro dell’attenzione Ida e Marcello. La Cipollari ha attaccato duramente la Platano. Lo stesso è poi accaduto con Biagio successivamente. Ecco che cosa è successo nelladidiattacca Ida Platano! Lasi apre con Ida e Marcello. I due hanno di nuovo un piccolo dibattito ed il cavaliere ribadisce che per lui ...