Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 10 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tra le categorie umane che preferisco, specie quando si tratta di, ci sono senza dubbio le crocerossine. Trono classico o Trono over che sia, state sicuri che le crocerossine in quello studio non mancano mai, anzi abbondano. E sono oggettivamente fantastiche, dai. Vivono in un mondo tutto loro, fatto di fatine, unicorni e totale assenza di amor proprio. Zerbine fino al midollo, hanno come unica missione di vita quella di riportareretta via il povero carciofo in cui si sono imbattute. Costi quel che costi. E di solito il prezzo è sempre lo stesso. La crocerossina è un esserino tendenzialmente innocuo, l’unica persona che ama danneggiare – con una certa dose di costanza e impegno, per altro – è se stessa. Sceglie l’esemplare peggiore del parterre e si immola alla causa nel vano tentativo di redimerlo (anche se a ...