Squid Game | Park Hae-soo sul suo personaggio | Io e Cho Sang-woo siamo uguali

(Di lunedì 4 ottobre 2021)Hae-soo, nel cast di, ha parlato del suonella serie Netflix, Cho-woo, ammettendo di sentirsi uguale a lui.Hae-soo, interprete di Cho-woo in, ha definito "" lui ed il suo, tanto da non aver avuto difficoltà a portarlo sullo schermo. Ha inoltre ammesso di non essere stupito dell'enorme successo ottenuto dalla nuova serie Netflix. Da quando è stato rilasciato su Netflix,ha continuato a raccogliere sempre più successo e, di conseguenza, anche i componenti del cast sono diventati molto popolari sui social. In occasione di una recente intervista con OSEN,Hae-soo ha ...

Arrivata in sordina il 17 settembre 2021, la serie tv sudcoreanaha scalato in pochi giorni la Top 10 di Netflix a livello mondiale, diventando uno dei contenuti più visti sul canale. Il co - CEO della piattaforma, Ted Sarandos ne è entusiasta e l'ha già ...Direttamente dalla Corea del Sud , si tratta di un adrenalinico k - drama il cui titolo è già cult:. Rilasciato sulla piattaforma lo scorso 17 settembre, è diventato un vero e proprio ...La Global TV di Netflix, Bela Bajaria, ha dichiarato che Netflix vorrebbe lavorare ad un seconda stagione di Squid Game, rispettando gli impegni del regista.A llegoria sulla società capitalistica moderna, in un paio di settimane la serie sudcoreana Squid Game ha conquistato le classifiche di streaming di tutto il mondo. Scalzando serie più titolate come L ...