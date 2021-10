Philips monitors | un futuro più green ed ecologico

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 ottobre 2021) I rifiuti elettronici sono tra i più complessi da gestire perché contengono materiale eterogenei e difficili da separare per il riciclo. Inoltre la vita media dei prodotti è breve. Tuttaviasi è impegnata a risolvere questo problema MMD, il principale specialista di display e partner di licenza del marchio per i monitor, annuncia la collaborazione dicon Closing the Loop, un fornitore globale di servizi di approvvigionamento sostenibile, e TCO Development, leader mondiale delle certificazioni di sostenibilità IT TCO Certified, in un progetto pilota per ridurre in modo sostenibile i rifiuti dei monitor. Il programma è uno degli 8 progetti pilota finanziati dalla PREVENT Waste Alliance, una piattaforma di scambio e cooperazione internazionale che mira a ...