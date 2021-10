Paolo Conticini conduce il game show Cash or trash: la prima puntata in onda oggi lunedì 4 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Paolo Conticini debutta per la prima volta come conduttore di un programma televisivo oggi lunedì 4 ottobre 2021. L’attore, reduce dalla gloriosa partecipazione a Ballando con le Stelle, si tuffa in una nuova avventura che lo vedrà impegnato ogni giorno dal lunedì al venerdì sul canale Nove a partire dalle ore 19:10. Il game show Cash or trash metterà al centro dell’attenzione una particolare asta nella quale si sfideranno collezionisti d’arte nel tentativo di accaparrarsi di oggetti battuti proprio da Conticini. Tutto quello che sappiamo sulla trasmissione in onda nella nuova fascia preserale di Nove dal titolo Cash or ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021)debutta per lavolta come conduttore di un programma televisivo2021. L’attore, reduce dalla gloriosa partecipazione a Ballando con le Stelle, si tuffa in una nuova avventura che lo vedrà impegnato ogni giorno dalal venerdì sul canale Nove a partire dalle ore 19:10. Ilormetterà al centro dell’attenzione una particolare asta nella quale si sfideranno collezionisti d’arte nel tentativo di accaparrarsi di oggetti battuti proprio da. Tutto quello che sappiamo sulla trasmissione innella nuova fascia preserale di Nove dal titoloor ...

