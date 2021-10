Meteo, allerta rossa in parte del Piemonte e Lombardia: nubifragi al Nord, in Liguria e Toscana (Di lunedì 4 ottobre 2021) Criticità massima tra i fiumi Belbo e Bormida. Disagi anche in Toscana: interrotta la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino. Frane e allagamenti nel Ponente Ligure, scuole chiuse a Genova. Le piogge si estenderanno al resto d’Italia Leggi su lastampa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Criticità massima tra i fiumi Belbo e Bormida. Disagi anche in: interrotta la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino. Frane e allagamenti nel Ponente Ligure, scuole chiuse a Genova. Le piogge si estenderanno al resto d’Italia

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - Corriere : Milano temporali e rischio esondazioni Seveso e Lambro: allerta rossa dalla mezzanotte - SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo. Disagi in Liguria e Piemonte: torrenti esondati e strade chiuse - lifeisgreathl : Hanno messo allerta meteo a Milano però le scuole rimangono sempre aperte, l'ultima volta che non sono andata per i… - bizcommunityit : Allerta meteo, scuole chiuse alla Spezia, rimangono aperte a Genova -