Mattia e Matteo | 18enni uniti dalla passione per il calcio | sono morti insieme nello schianto tra auto sulla Pontina

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Erano legatidele giocavano nella stessa squadra. E, in un tragico incidente stradale.Patriarca eLa Perna,di Anzio, rientravano a casa ...

Advertising

infoitinterno : Sono Mattia Patriarca e Matteo La Perna i 18enni di Anzio deceduti sulla Pontina - valmoriani : RT @tempoweb: Schianto sulla Pontina, i morti sono due giovani calciatori. Lo strazio sui social #roma #nettuno #calcio #incidente #3ottob… - tempoweb : Schianto sulla Pontina, i morti sono due giovani calciatori. Lo strazio sui social #roma #nettuno #calcio… - ilClandestinoTW : Addio a Mattia e Matteo, il cordoglio del Sindaco e del mondo agonistico - infoitinterno : Mattia e Matteo muoiono a 18 anni in un incidente: due giovani vite spezzate sulla Pontina -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Matteo

Erano legati dalla passione del calcio e giocavano nella stessa squadra. E sono morti insieme, in un tragico incidente stradale.Patriarca eLa Perna, 18enni di Anzio, rientravano a casa dopo una serata spensierata con gli amici quando l'auto su cui viaggiavano insieme ad altri due ragazzi è finita contro un guard ...... Marco Pezzati (6), Alessandro Arapi (33' st Rossi), Francesco Malanchi (8), Davide Bertolini (17' st Casanova),Remorini (33' st Naldini), Tito Marabese (11). A disposizione,Rizzato (...Erano legati dalla passione del calcio e giocavano nella stessa squadra. E sono morti insieme, in un tragico incidente stradale. Mattia Patriarca e Matteo La Perna, 18enni di Anzio, rientravano ...I cittadini di 21 paesi chiamati alle urne. Tra loro anche gli abitanti di Morterone il paese più piccolo d'Italia. Non si svolgeranno ballottaggi nel Lecchese ...