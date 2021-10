Imprese che investono secondo criteri Esg

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 ottobre 2021) IEsg sono il tema del momento, nel mondo degli investimenti e non solo. Ma di cosa si tratta? "Questiidentificano l'attenzione agli aspetti ambientali, sociali e di governance", spiega Massimo De Dominicis, socio fondatore di DDP & Partners, studio associato di Milano specializzato in consulenza alle, in particolare per quanto riguarda ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni e altre operazioni straordinarie. "Questi parametri sono finalizzati a individuare gli impegni dellein modo che siano compatibili con il sistema delle regole, con il rispetto dell'ambiente e con una crescita sostenibile nel medio termine". Il rispetto dei parametri Esg oggi viene tenuto in gran conto, "in particolare dai fondi, dai grandi enti finanziari, dalle banche e dalle ...