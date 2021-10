Green pass in Gazzetta ufficiale, Udir: bisogna intervenire sulle classi pollaio (Di lunedì 4 ottobre 2021) stata "pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 24 settembre n 133 contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza ... Leggi su finanza.repubblica (Di lunedì 4 ottobre 2021) stata "pubblicata inla legge 24 settembre n 133 contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass in Gazzetta ufficiale, Udir: bisogna intervenire sulle classi pollaio Udir sottolinea come la prima regola per limitare il contagio del virus sia certamente il distanziamento sociale , utile ad arrestare la corsa del Coronavirus, poiché il Green pass da solo non può ...

Ristorazione:Calugi(Fipe),persi 250mila addetti, resistiamo Infine un commento sul Green pass: "l'abbiamo sempre valutato positivamente e crediamo che i clienti sappiano scegliere. Non possiamo pensare di richiudere". . 4 ottobre 2021

Green Pass e privacy: i chiarimenti del Garante Altalex Comunali: Trieste, Rossi (No Vax), l'arresto e il 5% E' il vero outsider delle elezioni amministrative triestine, interprete di una protesta che coinvolge varie frange sociali tra le quali i No vax. (ANSA) ...

Andrea Parodi in concerto all’Amandla Nel locale Amandla di Cermenate in via Ronzoni 23 (green pass obbligatorio) domani alle ore 21 Andrea Parodi, cantautore comasco, si esibirà con Raffaele Kohler e Riccardo Maccabruni. Ingresso solo su ...

