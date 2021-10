**Governo: Salvini, no aumento Imu o blitz su catasto, sarò ancora più diretto** (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "La gente dal governo si aspetta risposte concrete, dunque meno tasse e nessuno pensi di rivedere il catasto o aumentare l'Imu. Cercherò di essere ancora più concreto e diretto". Così Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "La gente dal governo si aspetta risposte concrete, dunque meno tasse e nessuno pensi di rivedere ilo aumentare l'Imu. Cercherò di esserepiù concreto e diretto". Così Matteo, ospite di Porta a Porta su Rai1.

