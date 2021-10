“Donna sicura”. Fabio De Luigi, chi è la moglie arrivata dall’Est: “Conosciuti e mai più lasciati” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fabio De Luigi, attore e comico italiano, ha parlato in un’intervista per Vanity Fair della sua dolce metà, conosciuta ad una cena tra amici più di vent’anni fa. “Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici. Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni; non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto”. Jelena Ilic è una ex modella serbo-croata e dopo quella fortunata cena, quando lei era in Italia da soli cinque anni, il loro rapporto è solamente cresciuto. La storia è nata nel 1998, quando l’attore aveva 31 anni e Jelena Ilic, in Italia da poco, viveva in Romagna. Tra i due è stato amore a prima vista, e da quel momento non si sono più lasciati. L’alchimia tra Fabio De Luigi e Jelena Ilic si è riflessa anche sul piano lavorativo, dato che è stata ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 4 ottobre 2021)De, attore e comico italiano, ha parlato in un’intervista per Vanity Fair della sua dolce metà, conosciuta ad una cena tra amici più di vent’anni fa. “Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici. Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni; non ci siamo piùe condividiamo tutto”. Jelena Ilic è una ex modella serbo-croata e dopo quella fortunata cena, quando lei era in Italia da soli cinque anni, il loro rapporto è solamente cresciuto. La storia è nata nel 1998, quando l’attore aveva 31 anni e Jelena Ilic, in Italia da poco, viveva in Romagna. Tra i due è stato amore a prima vista, e da quel momento non si sono più. L’alchimia traDee Jelena Ilic si è riflessa anche sul piano lavorativo, dato che è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Donna sicura Infermiera senza stipendio quando rientrerà dalla maternità. Sospesa perché non si era vaccinata Ciò che la donna contesta è la mancanza di umanità nell'applicazione di un provvedimento. "Avevo aspettato " ci racconta " perché volevo essere sicura che non ci fossero rischi per me e per il mio ...

"NON C'E' PIU' ALCUN MOTIVO PER TENERE CHIUSI I LOCALI DA BALLO" ...tornare a lavorare e i cittadini hanno bisogno di tornare a vivere la socialità in maniera sicura e ...Associati Confcommercio Associazione Albergatori Confcommercio Giovani Imprenditori Terziario Donna ...

Ottobre rosa, le foto del convegno "Io Donna siCura di me" San Gavino Monreale . Net Elodie conduce «Le Iene»: tutti i look della camaleontica cantante L’artista è la prima delle dieci donne accanto a Nicola Savino e la Gialappa nel programma di Italia1. C’è attesa per il look e per i capelli che sfoggerà per l’appuntamento di martedì 5 ottobre in pr ...

Tina Cipollari si scaglia contro Biagio Di Maro: "Ti devi vergognare" Duro scontro nello studio di "Uomini e Donne" tra la storica opinionista del programma, Tina Cipollari, e il cavaliere Biagio Di Maro. Tina, dopo aver assistito al racconto dell'appuntamento tra Biagi ...

