Covid, continuano a scendere contagi e morti. Minelli: «Sulla terza dose non correre troppo» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 1.612 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e 37 i morti, secondo i dati del ministero della Salute Sulla situazione del contagio. Ieri i nuovi contagi erano stati 2.968, mentre 33 i morti. Dunque, prosegue la discesa della curva epidemica, sebbene il tasso di positività oggi sia leggerissimamente in rialzo: dall'1,03% di ieri all'1,31% di oggi, su 122.214 tamponi. In lieve crescita anche i ricoveri, mentre dopo il via libera dell'Ema alla terza dose di vaccino continua il dibattito su quali siano i soggetti cui somministrarlo. Ricoveri in lieve crescita I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 3.032, vale a dire 41 in più rispetto a ieri. Aumentano anche i posti occupati in terapia intensiva, dove oggi si si contano 437 persone, che corrispondono a 6 in più di ...

