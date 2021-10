(Di lunedì 4 ottobre 2021) L'è in apprensione per l' infortunio di Matteo. Il 24enne centrocampista monzese ieri sera contro il Milan è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella dopo un ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Matteo Pessina è il primo giocatore italiano ad aver segnato con l'Atalanta in #UCL , al 31º gol della Dea nell… - CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - FBiasin : #Pessina un anno fa esatto era una seconda/terza scelta dell'#Atalanta. Nel frattempo: - ha praticamente preso il… - Giorno_Bergamo : Atalanta, Pessina infortunato: Pasalic al suo posto - zlatanesimo11 : RT @AcmDuivel: Mi ero dimenticato di dirlo ieri: commento tecnico di Dazn imbarazzante. Seghe solo all'Atalanta nel secondo tempo mentre li… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Pessina

L'è in apprensione per l' infortunio di Matteo. Il 24enne centrocampista monzese ieri sera contro il Milan è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella dopo un contrasto ...... sostituiti rispettivamente da Moise Kean e Davide Calabria, si è fermato anche Davide, infortunatosi ieri sera in occasione del posticipo di campionato trae Milan: la FIGC ha ...I controlli ora faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio, ma potrebbe essere a rischio anche la sua presenza nel match con la Lazio, in programma il 30 ottobre Anche la sua presenza con la Lazio ...Prima di un altro tour de force i nerazzurri potranno schiarirsi le idee e ritrovare la condizione migliore tra nazionali e infermeria Rispetto al pit -stop di settembre che interrompeva un campionato ...