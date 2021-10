Ascolti TV 3 ottobre | non convince L' Eredità con la prima vittoria di Francesca

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Come sono andati glitv di domenica 3? Tante le trasmissioni che si sono date battaglia nel Prime Time. Su Rai 1 sono tornati I Bastardi di Pizzofalcone mentre su Canale 5 non è mancato Scherzi a parte con Enrico Papi. Su Rai 3 ha fatto ritorno Che Tempo Che Fa e in questa puntata è stato intervistato Fedez. Infine, non è mancato il consueto appuntamento con il game show condotto da Flavio Insinna: questa volta a L'si è registrata una strepitosa vincita! Glitv di ieri 3premiano la fiction di Rai 1 Per la fiction di Rai 1, I bastardi di Pizzofalcone, è stata una serata promettente grazie ai quasi 4 milioni di telespettatori e uno share del 19.13%. Anche Enrico Papi con il suo Scherzi a parte ha prodotti dei risultati interessati, ma nonostante i quasi 3 milioni ...

Tv 3 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 - dalle 21.36 alle 23.25 - l'episodio de I Bastardi di Pizzofalcone terza stagione ha conquistato una media di 3.994.000 spettatori pari al 19,1% di share. Auditel: gli ascolti TV di domenica 3 ottobre 2021 Come anticipato in prefazione, la programmazione Rai e Mediaset per la domenica pomeriggio è ben definita.