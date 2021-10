“Vade retro”. Niente Messa per il prete no vax (Di domenica 3 ottobre 2021) Vade retro, parroco. Ebbene sì, sembra proprio che un prete del pistoiese, conosciuto da tutti come Don Juvenal, al secolo Juvenal Cishibanji, sia stato costretto al passo indietro su indicazione proveNiente dall’alto, anche se non dei cieli. Indovinate perché? Dai è facile, il motivo è che non si è vaccinato contro il Covid19. Da ieri dunque, il parroco 49enne non potrà più servire il Signore: non avrà più la possibilità di celebrare la Messa, dare la Comunione ai fedeli o tenere lezioni di catechismo ai suoi amati bambini. Insomma, non potrà fare quasi più nulla di quello che faceva fino a ieri. La sua decisione di non vaccinarsi non rispetta infatti quanto viene stabilito nel decreto del Vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli. Il testo del decreto “La cura per la salvezza delle anime – recita ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 3 ottobre 2021), parroco. Ebbene sì, sembra proprio che undel pistoiese, conosciuto da tutti come Don Juvenal, al secolo Juvenal Cishibanji, sia stato costretto al passo indietro su indicazione provedall’alto, anche se non dei cieli. Indovinate perché? Dai è facile, il motivo è che non si è vaccinato contro il Covid19. Da ieri dunque, il parroco 49enne non potrà più servire il Signore: non avrà più la possibilità di celebrare la, dare la Comunione ai fedeli o tenere lezioni di catechismo ai suoi amati bambini. Insomma, non potrà fare quasi più nulla di quello che faceva fino a ieri. La sua decisione di non vaccinarsi non rispetta infatti quanto viene stabilito nel decreto del Vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli. Il testo del decreto “La cura per la salvezza delle anime – recita ...

