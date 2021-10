Torino-Juventus, Cairo: “Tanto rammarico. Infortuni e cambi hanno fatto la differenza” (Di domenica 3 ottobre 2021) Il primo versante della Mole si colora di bianconero Le vittorie, seppur agognate per l’iniezione di gioia che son capaci di somministrare in chi le ghermisce, lesinano in quanto a democrazia. Difatti, per un volto che si rischiara di lietezza, ve n’è un altro, nel caso di specie non molto distante, che si aduggia tristemente al pensiero del rimpianto, soprattutto se il bramato oggetto di contesa è costituito dalla supremazia calcistica cittadina. E così la Mole, fin Tanto che il campo non esigerà un verdetto di riprova, rimarrà striata dalle consuete tinte bianche e nere della Juventus, mentre il granata si ritirerà lentamente per le strade con l’intento di approntare, al riparo dai riflettori, strategie inedite per sbaragliare gli acerrimi rivali. Urbano Cairo, presidente del Torino Football Club, placando le ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Il primo versante della Mole si colora di bianconero Le vittorie, seppur agognate per l’iniezione di gioia che son capaci di somministrare in chi le ghermisce, lesinano in quanto a democrazia. Difatti, per un volto che si rischiara di lietezza, ve n’è un altro, nel caso di specie non molto distante, che si aduggia tristemente al pensiero del rimpianto, soprattutto se il bramato oggetto di contesa è costituito dalla supremazia calcistica cittadina. E così la Mole, finche il campo non esigerà un verdetto di riprova, rimarrà striata dalle consuete tinte bianche e nere della, mentre il granata si ritirerà lentamente per le strade con l’intento di approntare, al riparo dai riflettori, strategie inedite per sbaragliare gli acerrimi rivali. Urbano, presidente delFootball Club, placando le ...

Advertising

433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - OmaikoMark : RT @AroundTurin: Si gode. Torino-Juventus 0-1. ???? - Dalla_SerieA : Nations League, Immobile ko: la Figc chiede di sostituirlo con Kean - -