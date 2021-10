Temptation Island | Lialai e quel video con Rocco Siffredi

(Di domenica 3 ottobre 2021) Alessio Tanoni, ex fidanzato di Natascia Zagato con cui ha partecipato a2021, si starebbe frequentando con la cantante toscana, nota alle cronache per unclip musicale insieme a. Il suo vero nome è Caterina Lalli e secondo alcuni ben informati sarebbe la nuova fiamma di Alessio Tanoni, ex concorrente di2021 ed ex fidanzato di Natascia Zagato. Ed anche le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, Manuela ha tradito Luciano con un ex tentatore? - infoitcultura : Luciano Punzo, colpo di scena clamoroso dopo Temptation Island: “Tradimento pazzesco” - infoitcultura : Luciano Punzo, incredibile notizia dopo Temptation Island: “Era tutto finto” - zazoomblog : Temptation Island il dramma di due ex concorrenti: fan preoccupati - #Temptation #Island #dramma - MondoTV241 : Temptation Island, Valeria Liberati 'Mia figlia ha il Covid, mi si spezza il cuore' #valerialiberati… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Questo ci porta a pensare che il pubblico con Valentina ha preso il traino di, e non con Tommaso che dentro la Casa, anche per la giovane età, non ha dato quello che doveva dare. ...Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 3 ottobre 2021 Jessica Battistello , ex protagonista di qualche edizione fa di '', da qualche ora, ha confessato, sui propri social, di aver subito una rapina in Repubblica Dominicana, lo Stato del Centro America in cui si è trasferita da qualche tempo: Ida ...Due ex concorrenti di Temptation Island hanno raccontato il momento difficile che stanno attraversando: ecco le loro parole.Valentina Nulli Augusti pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. La conferma è arrivata da uno degli autori del reality, Gabriele Parpiglia. Nel corso di una diretta Instagram con Casa Ch ...