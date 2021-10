Razzismo | Joe Barone Fiorentina si scusa con Koulibaly | «Per noi è inaccettabile»

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il dg dellaJoe– braccio destro di Rocco Commisso – è andato a chiedereper gli ululati razzisti e per essere stato apostrofato scimmia da qualche utente (non vogliamo chiamarlo tifoso) del Franchi. La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo-Napoli all’indirizzo di alcuni giocatori avversari. È la posizione ufficiale dellain merito a quanto accaduto questa sera alla stadio. Ululati nei confronti di Osimhne, Anguissa e(chiamato anche scimmia) come prontamente raccontato da Dazn. Sta indagando la Procura federale. Nei giorni scorsi Commisso aveva chiesto rispetto nei confronti dei napoletani dopo i cori razzisti subiti da Vlahovic ...

