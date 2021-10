Ponte inagibile | i disagi per il traffico dureranno mesi Ecco i percorsi obbligati

Advertising

emergenzavvf : #Roma, #incendio Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei #vigilidelfuoco, dichiarato inagibile il po… - Adnkronos : #Roma, #pontediferro dichiarato inagibile dopo l'incendio. - Kualy2014 : RT @emergenzavvf: #Roma, #incendio Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei #vigilidelfuoco, dichiarato inagibile il ponte e… - MRZ1977 : RT @emergenzavvf: #Roma, #incendio Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei #vigilidelfuoco, dichiarato inagibile il ponte e… - ClaudiaBruno00 : RT @emergenzavvf: #Roma, #incendio Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei #vigilidelfuoco, dichiarato inagibile il ponte e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte inagibile

Ma ora che il 'di ferro' è, per chi proviene dall'area diMarconi non sarà più utile percorrere Lungotevere Gassman (che porta sudi Ferro. Così tutti i veicoli si ...Read More In Evidenza Roma,di ferrodopo l'incendio 3 Ottobre 2021 Dopo l'incendio avvenuto stanotte a Roma, ildell'Industria - o 'di ferro' - è stato dichiarato "...Poche persone, che avevano trovato rifugio sotto le arcate del Ponte di Ferro. Avevano dormito sulle brandine ora ridotte a scheletri anneriti dal fuoco, e avevano anche cucinato, usando pentole che i ...Ponte in fiamme a Roma. Un evento simbolo nella notte di vigilia elettorale. Meloni contro Raggi, Conte "attacchi gratuiti" ...