Ponte di ferro: Anzaldi, 'diventi Ponte delle Donne in ricordo fucilate da nazisti' (2) (Di domenica 3 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Ricorda una storia bella e agghiacciante. Un gruppo di Donne romane, disperate per la mancanza di cibo, addirittura la semplice farina o il pane, viene a sapere che proprio a ridosso del Ponte -scrive Anzaldi- c'è un forno con tanta farina e tanto pane. Un gruppo di Donne decide di fare da sé e di andare a prendere il pane per le loro famiglie e per i loro figli. Ma qualcosa va storto". "L'esercito tedesco arriva e nonostante la fuga delle Donne in tutte le direzioni, alcune addirittura lungo il fiume, dieci vengono prese. Sono Clorinda Falsetti, Esperia Pellegrini, Italia Ferracci, Elvira Ferrante, Eulalia Fiorentino, Elettra Maria Giardini, Concetta Piazza, Assunta Maria Izzi, Arialda Pistolesi, Silvia Loggreolo. Poco dopo, senza alcuna pietà, ...

