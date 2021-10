Pagelle Roma-Empoli 2-0, voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di domenica 3 ottobre 2021) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Roma-Empoli x-x, match valido per la settima giornata della Serie A 2021/2022. I giallorossi reagiscono alla sconfitta del derby portando a casa tre punti importantissimi contro i toscani di Andreazzoli grazie ai gol di Pellegrini al 42? e di Mkhitaryan al 48?. I giallorossi salgono a quindici punti, mentre l’Empoli rimane a quota nove. LE Pagelle Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Mancini 5.5, Smalling 6 (90? Ibanez), Vina 6 (84? Calafiori); Darboe 6 (64? Cristante 6), Veretout 6; Zaniolo 6.5 (84? El-Shaarawy), Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5 (90? Zalewski); Abraham 6. A disposizione: Diawara, Fuzato, Kumbulla, Mayoral, Perez, Shomurodov, ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Le, ie ildix-x, match valido per la settima giornata della. I giallorossi reagiscono alla sconfitta del derby portando a casa tre punti importantissimi contro i toscani di Andreazzoli grazie ai gol di Pellegrini al 42? e di Mkhitaryan al 48?. I giallorossi salgono a quindici punti, mentre l’rimane a quota nove. LE(4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Mancini 5.5, Smalling 6 (90? Ibanez), Vina 6 (84? Calafiori); Darboe 6 (64? Cristante 6), Veretout 6; Zaniolo 6.5 (84? El-Shaarawy), Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5 (90? Zalewski); Abraham 6. A disposizione: Diawara, Fuzato, Kumbulla, Mayoral, Perez, Shomurodov, ...

Advertising

forzaroma : #RomaEmpoli 2-0 LE PAGELLE: #Pellegrini firma capolavori. AbracadAbraham #ASRoma - romanewseu : PAGELLE di #RomaEmpoli: #Pellegrini, rinnovo con regalo. #Mkhitaryan e #Zaniolo mettono le ali #ASRoma #RomanewsEU… - sportface2016 : #SerieA 2021/2022 #RomaEmpoli 2-0, le pagelle e il tabellino - PagineRomaniste : #Roma-#Empoli 2-0, le pagelle: #Pellegrini in festa, #Abraham a metà. #Zaniolo splende ma non completa, #Mancini to… - calciomercatoit : ???? Le pagelle del primo tempo di #RomaEmpoli via @francescoiucca: ?? Pellegrini ?? Zaniolo ?? Ricci -