Napoli sette bellezze, espugnato il Franchi: Lozano e Rrahmani ribaltano la viola (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiFirenze – sette su sette. Ventuno punti su ventuno. Il Napoli sbanca l’Artemio Franchi di Firenze vincendo 2-1 contro gli uomini di Italiano e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. Partita vivace che cambia al minuto 28, quando sugli sviluppi di un corner, Martinez Quarta porta in vantaggio la viola. Poi la reazione del Napoli. Al 38? Dragowski para un rigore a Insigne ma poi arriva Lozano e firma il gol del pari. Al 46? Osimhen va vicino al raddoppio. Secondo gol che arriva a inizio ripresa con Rrahmani. Partita – Al 18? primo lampo della Fiorentina con Duncan che prova a penetrare dalla sinistra, appoggia su Pulgar che lascia partire un gran tiro da fuori area: Ospina c’è, si distende e manda a lato. Al 22? ci ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiFirenze –su. Ventuno punti su ventuno. Ilsbanca l’Artemiodi Firenze vincendo 2-1 contro gli uomini di Italiano e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. Partita vivace che cambia al minuto 28, quando sugli sviluppi di un corner, Martinez Quarta porta in vantaggio la. Poi la reazione del. Al 38? Dragowski para un rigore a Insigne ma poi arrivae firma il gol del pari. Al 46? Osimhen va vicino al raddoppio. Secondo gol che arriva a inizio ripresa con. Partita – Al 18? primo lampo della Fiorentina con Duncan che prova a penetrare dalla sinistra, appoggia su Pulgar che lascia partire un gran tiro da fuori area: Ospina c’è, si distende e manda a lato. Al 22? ci ...

