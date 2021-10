Morto Bernard Tapie | ex presidente del Marsiglia Miliardario | era figlio di una badante e di un operaio

Advertising

DiMarzio : Bernard #Tapie, ex politico, imprenditore, attore e presidente dell'OM campione d'Europa contro il #Milan nel '93,… - LaStampa : Morto Bernard Tapie, ex proprietario di Olympique Marsiglia e Adidas - federicocasotti : A 78 anni è morto Bernard Tapie, uno che è stato molte cose, tra cui il presidente dell’Olympique Marsiglia tra il… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Tapie, il «rapace» della finanza che scalò Adidas e fece piangere il Milan e Berlusconi - TuttoQuaNews : RT @ilpost: È morto Bernard Tapie, noto imprenditore e politico francese: aveva 78 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Bernard

Nel 2001 fu girato un docufilm su di lui ("Who IsTapie?"), sulla sua incredibile parabola: dal nulla al successo, fino alla rovina e al carcere. Recitò anche a teatro tra il 2000 e il 2008 ...dopo una lunga malattia, a 78 anni,Tapie , ex ministro francese, uomo d'affari, presidente dell' Olympique Marsiglia . Lo si apprende dai media francesi. Ne corso della sua vita stato, ...All'età di 78 anni è morto Bernard Tapie. L'uomo d'affari ed ex ministro francese, personaggio estremamente discusso all'apice della sua notorietà, era malato da tempo: conviveva dal 2017 con un tumor ...Lutto in casa Olympique Marsiglia. Come reso noto dai media francesi, è scomparso all'età di 78 anni Bernard Tapie, storico presidente.