Migranti: 15 sbarchi in poche ore a Lampedusa (Di domenica 3 ottobre 2021) Quindici sbarchi da ieri alle prime ore di oggi. Oltre 400 persone. Divisi a bordo di barchini, alcuni dei quali sono riusciti ad approdare direttamente sul molo di Lampedusa. Stipati come sardine, da ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 ottobre 2021) Quindicida ieri alle prime ore di oggi. Oltre 400 persone. Divisi a bordo di barchini, alcuni dei quali sono riusciti ad approdare direttamente sul molo di. Stipati come sardine, da ...

Advertising

TgLa7 : #Migranti: 14 sbarchi con oltre 400 persone a Lampedusa - LegaSalvini : ++ NOTTE DI SBARCHI A LAMPEDUSA, 686 MIGRANTI IN UN SOLO BARCONE ++ - mlpedo1 : RT @anna29723176: Migranti, 12 sbarchi nella notte a Lampedusa #lamorgese cosa aspetta per andarsene!!? #lamorgesedimettiti Vergogna, Un mi… - dorina08076812 : RT @autocostruttore: Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa: 264 a bordo di 9 barchini - iolanda_pitti : RT @anna29723176: Migranti, 12 sbarchi nella notte a Lampedusa #lamorgese cosa aspetta per andarsene!!? #lamorgesedimettiti Vergogna, Un mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarchi Sbarchi senza fine. L'ira di Salvini : "Da mesi chiedo un vertice" Altri due sbarchi, infine, si sono verificati alle prime luci dell'alba. Si parla di una carretta ... Soltanto ieri, la struttura aveva ricevuto 245 migranti. Proprio oggi, fra l'altro, a Lampedusa ...

Migranti: 15 sbarchi in poche ore a Lampedusa ...368 migranti. Le vittime della sciagura, diventata il simbolo del dramma dell'immigrazione, saranno ricordate in occasione della messa domenicale e con un lancio di fiori in mare - Quindici sbarchi ...

Migranti, 14 sbarchi con oltre 400 persone a Lampedusa Rai News Migranti, 12 sbarchi nella notte a Lampedusa Sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove a partire dalla mezzanotte sono 349 i migranti arrivati con 12 diversi approdi. Le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle per tutta la notte han ...

Migranti, 14 sbarchi con oltre 400 persone a Lampedusa Servirà il tempo affinché i migranti, ospiti dell'hotspot, vengano sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid-19 Gli ultimi, in ordine di tempo, a sbarcare a molo Favarolo sono stati 82 pr ...

Altri due, infine, si sono verificati alle prime luci dell'alba. Si parla di una carretta ... Soltanto ieri, la struttura aveva ricevuto 245. Proprio oggi, fra l'altro, a Lampedusa ......368. Le vittime della sciagura, diventata il simbolo del dramma dell'immigrazione, saranno ricordate in occasione della messa domenicale e con un lancio di fiori in mare - Quindici...Sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove a partire dalla mezzanotte sono 349 i migranti arrivati con 12 diversi approdi. Le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle per tutta la notte han ...Servirà il tempo affinché i migranti, ospiti dell'hotspot, vengano sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid-19 Gli ultimi, in ordine di tempo, a sbarcare a molo Favarolo sono stati 82 pr ...