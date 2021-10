Gf VIP 6: complicità tra Soleil e Alex? (Di domenica 3 ottobre 2021) Le telecamere del Gf hanno sorpreso l’influencer italo – americana ad avere una conversazione molto ravvicinata con l’attore. I due stavano ricordando il loro primo incontro, poi Soleil gli confida: “Non vedo l’ora di vederci fuori di qua”. Tra un ballo e l’altro, nella serata di festa che c’è stata sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip, le telecamere del Gf hanno inquadrato l’avvicinamento che c’è stato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 3 ottobre 2021) Le telecamere del Gf hanno sorpreso l’influencer italo – americana ad avere una conversazione molto ravvicinata con l’attore. I due stavano ricordando il loro primo incontro, poigli confida: “Non vedo l’ora di vederci fuori di qua”. Tra un ballo e l’altro, nella serata di festa che c’è stata sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip, le telecamere del Gf hanno inquadrato l’avvicinamento che c’è stato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : GF Vip: complicità tra Soleil e Nicola Pisu? - Antonia80727842 : @Teresa_GN_ Era palese la loro complicità ?? dall' entrata di Giulia nella ?? del GF VIP, avevo notato un PIERPAOLO… - raquelz20 : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - Lokomotjv : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - r0kaia_ : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… -