Diletta Leotta gioca con la palla ma i fan pensano ad altro: “Mai una gioia” (Di domenica 3 ottobre 2021) Diletta Leotta ha pubblicato un video in cui era intenta a giocare con il pallone. Ma i suoi fan non erano attenti ai palleggi, ma a qualcos’altro. Diletta Leotta è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 3 ottobre 2021)ha pubblicato un video in cui era intenta are con il pallone. Ma i suoi fan non erano attenti ai palleggi, ma a qualcos’è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta: i motivi del break-up - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta: ecco i motivi della rottura -